Nordhausen

Ungeduld an der Tankstelle führt zur Karambolage

10.08.2018, 14:27 Uhr | dpa

Ein ungeduldiger Autofahrer hat am Donnerstag an einer Tankstelle in Nordhausen eine Karambolage verursacht. Weil dem 77-Jährigen das Tanken des Vordermannes zu lange dauerte, wollte er die Zapfsäule wechseln, verlor beim Rückwärtsfahren aber die Übersicht. Laut Polizei verwechselte er vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal, stieß mit großer Wucht gegen zwei tankende Autos und erwischte auch zwei Zapfsäulen. Dabei wurde ein 61-Jähriger zwischen seinem Wagen und einer Zapfsäule eingeklemmt. Ein weiterer Autofahrer wurde durch den Aufprall umgeschleudert. Beide Männer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12 750 Euro.