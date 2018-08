Duisburg

Duisburger Zoo präsentiert Wisent-Nachwuchs

10.08.2018, 14:28 Uhr | dpa

Das Wisentbaby Dunst steht im Wisentgehege neben seiner Wisentmutter Dulina. Der Nachwuchs ist am 07. August 2018 geboren. Foto: Christophe Gateau (Quelle: dpa)

Eine frische Brise und Sonne für einen Neuankömmling im Duisburger Zoo: Der kleine Wisent-Junge "Dunst" machte am Freitag seine ersten Schritte im Freien. Natürlich war "Dunst" immer auf Tuchfühlung zur aufmerksamen Mama "Dulina". Die fünf Jahre alte Wisentkuh brachte den prächtigen Burschen am Dienstag zur Welt, stolzer Vater ist nach Angaben des Zoos der 16-jährige "Plucik". Der Wisent ist mit einem Körpergewicht von 900 Kilogramm das größte Landsäugetier in Europa und eng verwandt mit dem nordamerikanischen Bison. Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts war die Tierart beinahe ausgerottet.