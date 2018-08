Berlin

Deutsche 4x400-Meter-Staffeln bei EM im Finale

10.08.2018, 14:36 Uhr | dpa

Die beiden deutschen 4x400-Meter-Staffeln haben sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin jeweils für das Finale qualifiziert. Das Frauen-Quartett schaffte am Freitag mit der sechstbesten Zeit in 3:31,77 Minuten den Sprung in den Endlauf. Zum Team gehörten Nadine Gonska (Mannheim), Corinna Schwab (Amberg), Karolina Pahlitzsch (Berlin) und Hannah Mergenthaler (Mannheim). Die Top-Zeit der Qualifikation schaffte Italien in 3:27,63 Minuten.

Für die deutschen Männer reichte es in 3:03,37 Minuten ebenfalls als Sechste für das Finale. Marvin Schlegel (Chemnitz), Torben Junker (Dortmund), Fabian Dammermann (Osnabrück) und Johannes Trefz (München) gingen an den Start. Das britische Quartett war in 3:01,62 am schnellsten.