Erfurt

Neuer Löwe erkundet Gehege im Erfurter Zoopark

10.08.2018, 14:43 Uhr | dpa

Der Löwenkater Bagani liegt in seinem Gehege. Foto: Sebastian Willnow/Archiv (Quelle: dpa)

Im Erfurter Zoopark hat das Löwenmännchen Aslam begonnen, seine neues Zuhause zu erkunden. Das vor einer Woche eingetroffene vierjährige Tier gewöhne sich langsam ein, teilte der Zoopark am Freitag mit. Aslam folgt auf den Junglöwen Bagani, der am 20. Juli plötzlich an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben war. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte danach verlangt, dass der Thüringer Zoo auf eine Löwenzucht verzichtet. Es sollten künftig ausschließlich Großkatzen aus dem Zirkusbetrieb aufgenommen werden. Bereits im April war die Anführerin des kleinen Erfurter Rudels, die Löwin Ribat, gestorben.

Nun soll Aslam mit der verbliebenen Löwin Bastet dem Zoopark Löwennachwuchs bescheren. Noch werden die beiden Löwen aber getrennt gehalten. In der Eingewöhnungszeit werde Aslam auch medizinisch untersucht, so die Zooparksprecherin. Aslam stammt aus dem Serengeti-Safaripark Hodenhagen in Niedersachsen, wo er das Rudel wegen Konkurrenzkämpfen mit seinem Bruder verlassen musste.