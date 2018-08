Hamburg

Schlägerei in Billstedt: Scharfe Schusswaffe gefunden

10.08.2018, 17:31 Uhr | dpa

Nach einer Schlägerei im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Polizei ein Messer und eine scharfe Schusswaffe sicher gestellt. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Donnerstagnachmittag in einem Café zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe und einem 45-jährigen Angestellten, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei dabei offenbar um finanzielle Streitigkeiten gegangen.

Die Streitigkeiten eskalierten nach Angaben der Polizei, als der 45-Jährige in ein Nachbargeschäft flüchtete und kurze Zeit später zurückkam. Er hatte mehrere Personen, unter anderem seinen 25-jähriger Sohn, bei sich und war mit einem Besenstiel ausgerüstet. Gemeinsam attackierte die Gruppe dann die anderen.

Bei der Auflösung des Streits fanden die Polizisten ein Messer bei dem 45-Jährigen, einer seiner Begleiter hatte eine geladene Schusswaffe dabei. Bei dem Schusswaffenbesitzer handelt es sich um einen 60-Jährigen, der mehrere Kreditkarten und Ausweise bei sich hatte, die allerdings auf andere Personen ausgestellt waren.

Nach mehrerer vorläufiger Festnahmen wurden die Beteiligten mangels Haftgründen wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.