Kronberg im Taunus

Feldhamster finden neuerdings Schutz im Opel-Zoo

10.08.2018, 17:37 Uhr | dpa

Im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus soll sich der vom Aussterben bedrohte Feldhamster künftig fleißig vermehren. Gelegenheit dazu soll eine am Freitag eröffnete Auffang- und Zuchtstation für die kleinen Säuger bieten, wie der Zoo mitteilte. Zweck der Anlage ist es, Feldhamster für die Auswilderung zu züchten und bei Bedarf weitere Hamster aufzunehmen. Das Projekt soll auch dazu dienen, Wissen zu vermitteln. In einem Schauraum können sich Besucher über Ökologie und das Verhalten der Feldhamster sowie über die aktuelle Bedrohungslage informieren. Besucher können die Tiere dort außerdem in ihren selbstgegrabenen Bauten beobachten.

Die Untere Naturschutzbehörde des Hochtaunuskreises unterstützt das Projekt, das hessische Umweltministerium ist als Kooperationspartner an Bord. Der Feldhamster gilt als eine am stärksten bedrohten Säugetierarten Deutschlands. Mit Projekten und ehrenamtlichen Helfern engagiert sich auch die Bundesregierung für den vom Aussterben bedrohten Feldhamster. "Feldhamsterland" heißt die entsprechende Initiative innerhalb des Bundesprogramms Biologische Vielfalt. Aufgrund der starken Bejagung bis Ende der 1950er Jahre und kleiner werdender Lebensräume infolge intensiverer Landnutzung, ist die Zahl der Feldhamster in Deutschland stark gesunken.