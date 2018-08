Köln

Mehr als eine Million Gäste in Kölner und Bonner Freibädern

10.08.2018, 17:39 Uhr | dpa

Köln und Bonn freuen sich in diesem denkwürdigen Sommer über proppenvolle Freibäder. Deutlich über eine Million Gäste strömten in der laufenden Saison bisher in die Badeanstalten der beiden Rheinstädte. Die Freibäder in Bonn hätten bereits die 500.000er-Marke geknackt, sagte Stefanie Zießnitz, Sprecherin der Stadt Bonn. In der gesamten Saison des letzten Jahres habe es rund 110.000 Besucher weniger gegeben. "Diese hohen Besucherzahlen sind für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Kraftakt", sagte Zießnitz. Sie seien seit Mai ununterbrochen im Einsatz.

Köln bewegt ist auf Rekordkurs. Achim Fischer, Leiter Marketing der KölnBäder GmbH, berichtete von bisher rund 780.000 Besuchern. Das seien bereits jetzt 170.000 mehr als in der Saison des vergangenen Jahres. Das Rekordjahr bleibe aber 2013, dort besuchten rund 813.000 Besucher die Kölner Freibäder. "Wir sind aber zuversichtlich, dass wir diese Zahl auch in diesem Jahr noch erreichen können", sagte er.

In den Essener Freibädern gab es allein in der ersten August-Woche mehr als 67.000 Besucher. Zum Vergleich: In der entsprechenden Woche des vorherigen Jahres waren es nur etwas mehr als 8000. Insgesamt habe man in der Saison bisher mehr als 440.000 Besucher empfangen und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr (230.000).

In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zufolge aktuell 336 Freibäder und Kombibäder, dazu kommen 47 Naturbäder.