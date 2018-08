Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf gewinnt Testspiel gegen Nijmegen 3:0

10.08.2018, 19:58 Uhr | dpa

Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat den letzten Härtetest vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga erfolgreich gestaltet. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Freitag das Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten NEC Nijmegen mit 3:0 (0:0). Kenan Karaman markierte nach der Pause einen Doppelpack (65./77. Minute), ehe Marvin Ducksch per Foulelfmeter (90.) zum Endstand traf. Das kurzfristig vereinbarte Match fand aus Sicherheitsgründen in Düsseldorf unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.