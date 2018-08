Berlin

Hertha beschließt Trainingslager mit 7:0 gegen Aiginiakos FC

10.08.2018, 20:00 Uhr | dpa

Hertha BSC hat das zweite Vorbereitungscamp auf die neue Saison mit einem klaren 7:0 (4:0) gegen den Aiginiakos FC abgeschlossen. Der griechischen Zweitligist war für den Berliner Fußball-Bundesligisten kein ernsthafter Gegner. Vedad Ibisevic (20. Minute), Trainersohn Palko Dardai (26. und 41.), Ondrej Duda (36.), Neuzugang Pascal Köpke (69. und 73.) und das 19-jährige Talent Muhammed Kiprit (79.) erzielten am Freitag im österreichischen Schladming die Treffer für den Favoriten. Hertha reist am Samstag nach Berlin zurück.

In der Steiermark hatte das Team von Chefcoach Pal Dardai zuvor den Zweitligisten FC Liefering aus Salzburg mit 4:1 bezwungen. Ein weiterer geplanter Test gegen den saudi-arabischen Erstligisten al-Shabab Riad war ausgefallen. Die Generalprobe für den Pflichtspielstart steht am 15. August in Berlin gegen den Drittligisten Hallescher FC auf dem Programm. Am 20. August reist Hertha in der ersten DFB-Pokalrunde zum Drittligisten Eintracht Braunschweig. Fünf Tage später folgt das erste Bundesligaspiel zu Hause gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.