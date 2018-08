Karlsruhe

Tabellenführung verpasst: Karlsruher SC 1:1 gegen Jena

10.08.2018, 21:23 Uhr | dpa

Der Karlsruher SC bleibt in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen, hat den Sprung an die Tabellenspitze jedoch verpasst. Der Aufstiegsaspirant kam am Freitag vor 11 530 Zuschauern im Wildparkstadion nach einer turbulenten Schlussphase nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) gegen den FC Carl Zeiss Jena hinaus und steht vorerst im Mittelfeld des Klassements. Nach Jenas Führung durch Dominik Bock (85. Minute) glich KSC-Profi Manuel Stiefler wenig später noch aus (88.).

Die Gäste aus Jena konnten sich damit zum Auftakt des vierten Spieltags zumindest teilweise für die 0:3-Heimniederlage gegen den Halleschen FC rehabilitieren und haben mit nun sieben Punkten weiter einen Zähler mehr als die Gastgeber.

Jena setzte den KSC zunächst unter Druck, verpasste bei einer Chance von Manfred Stark jedoch die frühe Führung (6.). Erst nach einer Viertelstunde kam Karlsruhe besser ins Spiel, doch Stiefler scheiterte bei der besten KSC-Chance mit einem Kopfball an Jenas Keeper Jo Coppens (27.). Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, doch erst fünf Minuten vor dem Ende traf Bock aus drei Metern ins Tor. Dann staubte Stiefler aus kurzer Distanz ab und sicherte Karlsruhe noch das Unentschieden.