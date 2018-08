Nadrensee

Vier Verletzte nach Reifenschaden auf A11

10.08.2018, 21:50 Uhr | dpa

Aufgrund eines plötzlichen Reifenschadens ist am Freitag ein Auto mit vier Insassen auf der A11 in Höhe von Pomellen in Nadrensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verunglückt. Dabei wurden vier Menschen verletzt, der 35 Jahre alte Beifahrer so schwer, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 47 Jahre alten Fahrers, der in seine Heimat Polen unterwegs gewesen sei, sei von der Fahrbahn nach links abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und habe sich mehrfach überschlagen. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung Polen etwa drei Stunden voll gesperrt.