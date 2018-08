Dresden

Auswärtsauftakt für Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld

11.08.2018, 01:32 Uhr | dpa

Die SG Dynamo Dresden bestreitet heute das erste Auswärtsspiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus muss bei Arminia Bielefeld antreten und will dort an den erfolgreichen Start mit dem Heimsieg am vergangenen Montag gegen den MSV Duisburg anknüpfen. Neuhaus rechnet mit Gastgebern, die über 90 Minuten "Stress ausüben" werden. Der Dynamo-Coach muss in seiner Anfangsformation auf jeden Fall auf Kapitän Marco Hartmann verzichten, der sich gegen Duisburg einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hatte.