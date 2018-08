Erfurt

Zuckertüten für rund 19 000 Thüringer Abc-Schützen

11.08.2018, 03:16 Uhr | dpa

In Thüringen erhalten heute rund 19 000 Schulanfänger ihre Zuckertüten. Am Montag startet der Unterricht für die Erstklässler an den 438 Grundschulen des Freistaats. Im vergangenen Jahr wurden rund 18 446 Kinder in Thüringen eingeschult. In den meisten Grundschulen gibt es eine kleine Feierstunde. "Wir mahnen alle Autofahrer zu besonderer Vorsicht und Rücksicht auf Strecken mit Schulwegen. Und wir wünschen den diesjährigen Abc-Schützen einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt!", erklärte das Thüringer Bildungsministerium im Vorfeld.