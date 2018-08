Hildesheim

Künftiger Bischof startet Pilgertour mit jungen Leuten

11.08.2018, 04:52 Uhr | dpa

Zu einer Pilgertour mit jungen Leuten startet der künftige Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer heute am Steinhuder Meer. Am Sonntag ist er dann ebenfalls mit jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren in Lüneburg unterwegs, wie das Bistum mitteilte. Auch an den beiden darauffolgenden Wochenenden will der Bischof mit jungen Katholiken unterwegs sein, um sich mit ihnen auszutauschen und einen Gottesdienst zu feiern. Er wolle insbesondere auf die Jugend hören, um die Kirche in die Zukunft zu führen, hatte Wilmer nach seiner Wahl in Hildesheim angekündigt.

Bei den Pilgertouren, die auch von Bremerhaven, Duderstadt, Hameln und Wolfenbüttel starten, will Wilmer dem Kirchennachwuchs zuhören, "damit sie mir sagen, was hier in Zukunft passieren muss". Jungen Menschen müsse man zuhören und sie ernst nehmen, damit sie aktiv werden. "Junge Leute sind die Kirche nicht nur von morgen, sondern auch von heute." Vor seiner Arbeit für einen Orden in Rom hatte Wilmer unter anderem als Lehrer in Meppen, Vechta und zeitweise auch in der New Yorker Bronx gearbeitet. "Ich bin ein leidenschaftlicher Pädagoge", sagte er bereits. "Ich freue mich auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen."

Wilmer wird am 1. September als Nachfolger von Altbischof Norbert Trelle in sein Amt eingeführt, der im vergangenen Jahr mit Erreichen des 75. Lebensjahrs abgetreten war. Das Bistum im überwiegend protestantischen Norden umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611 000 Katholiken.