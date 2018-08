Wernigerode

Tourismus-Hochburg Harz erlebt im Hitze-Sommer Gästeansturm

11.08.2018, 11:21 Uhr | dpa

Der Dauer-Hochsommer hat dem Tourismus-Zugpferd Harz in der Ferienzeit einen wahren Gästeansturm beschert. Neben den Urlaubern, die ihre Reisen länger im Voraus gebucht hätten, seien auch viele spontane Kurzurlauber in das Mittelgebirge gereist, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbands der Deutschen Presse-Agentur. Die anhaltende Hitze habe den Effekt eher verstärkt als geschwächt. Viele Ausflügler und Touristen nutzten die vielen Seen und Freibäder zur Abkühlung. In Sachsen-Anhalt sind gerade die Sommerferien zu Ende gegangen. In anderen Bundesländern ist noch einige Wochen schulfrei.

Es sei davon auszugehen, dass sich der erfreuliche positive Trend seit Jahresbeginn in der Region weiter fortsetze, sagte die Verbandssprecherin. Bisher sind die Gästezahlen bis Mai offiziell ausgezählt. Demnach begrüßte der sachsen-anhaltische Harz gut 4,9 Prozent mehr Touristen als im Vorjahreszeitraum. Bei den Übernachtungen ging es um 7,4 Prozent aufwärts. Der Harz ist das beliebteste Reiseziel in Sachsen-Anhalt und zieht regelmäßig ein Drittel aller im Land gezählten Touristen an.