Lichtenau

Motorrad fährt auf Auto auf: ein Schwerverletzter

11.08.2018, 11:26 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei stockendem Verkehr auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden bei Lichtenau auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren und hat sich schwer verletzt. Der 65-jährige Motorradfahrer sei am Freitagnachmittag auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug eines 34-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Seine 18-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden.