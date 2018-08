Hamburg

Hamburger Sonnenstudios leiden unter Hitzewelle

11.08.2018, 11:35 Uhr | dpa

Eine Sonnenbank leuchtet in einer Kabine in einem Sonnenstudio. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Sonnenstudios in Hamburg leiden unter der Hitzewelle: Der Ausnahmesommer mit Sonne satt macht den Betrieben zu schaffen, wie etliche Studios in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa berichteten. "Wir müssten uns genauso an die Politik wenden, wie es die Bauern tun", sagte Dimitrij Botscharow, Geschäftsführer der BeautySun Sonnenstudios mit fünf Filialen in Hamburg. In den vergangenen Wochen hätten viele seiner Kunden ihre Zeit lieber im Park als auf der Sonnenbank verbracht. Auch andere Studios berichten über Kundenrückgänge.