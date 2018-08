Ueckermünde

Einbrecher stehlen 30 Stück Sahnetorte

11.08.2018, 12:59 Uhr | dpa

Ordentlich abgesahnt haben Diebe in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die hungrigen Einbrecher stahlen in der Nacht zu Samstag 30 Stück Sahnetorte aus einer Bäckerei, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten die Eingangstür aufgebrochen und seien so in den Verkaufsraum gelangt. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf 525 Euro.