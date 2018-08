Rendsburg

Söller-Winkler neue Landesvorsitzende des Weißen Rings

11.08.2018, 13:07 Uhr | dpa

Die frühere Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler ist neue Landesvorsitzende der Opferhilfsorganisation Weißer Ring in Schleswig-Holstein. Sie wurde am Sonnabend in Rendsburg auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Die 57-Jährige erhielt nach Angaben eines Sprechers 96 von 99 Stimmen. Vorgänger Uwe Döring war im Zuge der Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen den früheren Leiter der Lübecker Außenstelle im März zurückgetreten.