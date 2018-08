Offenbach am Main

Hessen: Auf den schönen Sonntag folgt wechselhafte Wetter

11.08.2018, 13:44 Uhr | dpa

Für die Hessen hält der Sonntag einen fast ungetrübten Blick in den blauen Himmel bereit. Zwar ziehen ein paar Schleierwolken auf - davon abgesehen präsentiert sich der Tag aber sonnig und trocken. Höchsttemperaturen dürften zwischen 25 und 30 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Den Meteorologen zufolge wird auch die Nacht zum Montag meist klar und niederschlagsfrei. Da der Sternschnuppenstrom der Perseiden in der Nacht zum Montag sein Maximum erreicht, dürfte das auch interessierte Beobachter erfreuen. Für die Nacht rechnet der DWD mit einer Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Im Norden und im Osten sinken die Temperaturen sogar auf 8 Grad.

Der Montag wird zunächst heiter. Im Laufe des Tages kommen von Westen her aber Wolken auf. Die Schauer- und Gewittergefahr steigt, während die Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad liegen. In der Nacht zum Dienstag könnten gebietsweise Schauer oder Gewitter niedergehen. Tiefstwerte liegen zwischen 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 12 Grad im Bergland. Der Dienstag präsentiert sich wechselhaft. Mit Schauer und Gewitter muss gerechnet werden. Auch Sturmböen könnten aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 20 und 24 Grad.