Saalburg-Ebersdorf

140 Drogendelikte bei Techno-Festival "SonneMondSterne"

11.08.2018, 13:55 Uhr | dpa

Beim Techno-Festival "SonneMondSterne" am Bleichloch-Stausee hat die Polizei seit Freitag 140 Drogendelikte registriert. Zudem habe es fünf Körperverletzungen und sieben Diebstähle gegeben, sagte Polizeisprecher Eddy Krannich am Samstag. Bei einem Brand in der Nacht, der vermutlich durch ausgelaufenen Spiritus bei Grillen entstand, standen etwa 20 bis 50 Quadratmeter Wiese in Flammen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Samstag ein Pkw, auch hier wurde eine größere Fläche eines abgemähten Feldes entzündet. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr schnell löschen. Es gab keine Verletzten. Insgesamt herrsche eine ruhige und friedliche Stimmung, so der Polizeisprecher.

Rund 40 000 Techno-Anhänger feiern seit Freitag beim "SonneMondSterne" eine ausgelassene Party. "Die Künstler, die bisher aufgetreten sind, haben sich alle begeistert über das Publikum geäußert", sagte Uwe Oertel, Sprecher des Veranstalters. Das erste Mal seit zehn Jahren spiele auch das Wetter mit, viel Sonne und ein leichter Wind sorgten für einen angenehmen Aufenthalt auf dem 120 Hektar großen Festivalgelände. Insgesamt geben mehr als 150 Künstler in sechs Zelten und auf zwei Open-Air-Bühnen elektronische Musik zum Besten.

Eine Neuerung beim diesjährigen Festival ist der sogenannte "Sterntaler". Mit der Festivalwährung können auf dem Gelände Essen und Getränke gekauft werden. "Das ist bei den Besuchern sehr gut angekommen", sagte Oertel. Sehr gut seien die Feierwütigen auch auf die Anreise eingestellt gewesen: "Da viele schon sehr zeitig hergekommen sind, gab es so gut wie keine Staus."