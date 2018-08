Erfurt

Linke in Thüringen hat kein Interesse an Koalition mit CDU

11.08.2018, 14:11 Uhr | dpa

Die Linke in Thüringen hat kein Interesse an einer Koalition mit der CDU. "Die Linke stellt mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten in einer rot-rot-grünen Koalition", sagte die Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Samstag. "Wir streiten 2019 dafür, dass wir diese Koalition auch weiter fortsetzen", fügte sie hinzu. Mehr sei dazu nicht zu sagen.

Zuvor hatte sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Daniel Günther offen für Koalitionen von CDU und Linken in Ostdeutschland gezeigt. Im Osten sei die Parteienlandschaft anders als im Westen, sagte Günther der "Rheinischen Post" (Samstag). Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es auch durch regionale Kooperationen ein "gutes Stück Normalisierung" zwischen CDU und Linken.