Graue Wolken mit wenig Regen am Wochenende

11.08.2018, 14:15 Uhr | dpa

Trotz grauer Wolken am Himmel wird es in Berlin und Brandenburg am Wochenende kaum regnen. "Nur am Samstag kann es örtlich geringe Niederschläge oder Gewitter geben", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Im Vergleich zu den Gewittern vom vergangenen Donnerstag sei es aber nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Am Sonntag bleibt es demnach völlig trocken. Im nördlichen Brandenburg ist mit mehr Wolken zu rechnen als in den südlichen Landesteilen. Es werden Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad erwartet. Für den Montag wird ein erneuter Temperaturanstieg vorhergesagt. "30 bis 33 Grad sind möglich. Zur Wochenmitte kann es aber wieder etwas kälter werden", so der Sprecher.