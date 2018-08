Kirchberg

Kollision: 26-Jähriger verschiebt mit Lkw Dachstuhl

11.08.2018, 14:48 Uhr | dpa

Ein Lkw-Fahrer hat mit seinem Laster in Kirchberg im Landkreis Zwickau ein Gebäude massiv beschädigt. Beim Rangieren schätzte der 26-Jährige die Platzverhältnisse falsch ein und rammte den Dachvorsprung eines massiven Gartenhauses, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Unfall am Freitag sei der gesamte Dachstuhl des Hauses um mehrere Zentimeter verschoben worden. Überdies seien Risse im Mauerwerk entstanden. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude ein Schaden von 10 000 Euro.