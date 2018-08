Dresden

Dynamo Dresden verliert beim Auswärtsauftakt gegen Bielefeld

11.08.2018, 17:34 Uhr | dpa

Die SG Dynamo Dresden hat das erste Auswärtsspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus unterlag am Samstag bei Arminia Bielefeld mit 1:2 (0:2). Binnen sechs Minuten in der ersten Halbzeit fiel die Entscheidung zuungunsten der Gäste. Joan Simun Edmundsson gelang in der 27. Minute das 1:0 für die Arminia. Den Treffer von Fabian Klos (33.) bereitete der Färöer vor. Der Dresdner Anschlusstreffer durch Erich Berko (86.) fiel in einer beherzten Schlussoffensive zu spät. Die Dresdner konnten damit nicht an den 1:0-Heimerfolg gegen den MSV Duisburg am vergangenen Montag anknüpfen.