Essen

Rauchschwaden in Essener U-Bahnhöfen: Feuerwehr rückt aus

11.08.2018, 17:41 Uhr | dpa

Ein Kabelbrand im U-Bahnhof "Rheinischer Platz" mit starker Rauchentwicklung in mehreren Bahnstationen hat am Samstag in Essen den Verkehr auf mehreren Linien lahmgelegt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand im Boden neben den Gleisen zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des vielen Rauchs sei jedoch am Mittag der U-Bahnhof geräumt und der Bahnverkehr für knapp zwei Stunden eingestellt worden.

Auch die Bahnstationen "Viehofer Platz", "Rathaus Essen" und "Hauptbahnhof Essen" waren von der Rauchentwicklung betroffen und blieben zwischenzeitlich gesperrt. Bis der Rauch am frühen Nachmittag durch die Lüftungssysteme abgezogen war, kam es laut Einsatzbericht zu zahlreichen Verzögerungen und Ausfällen im Bahnverkehr.