Wolfsburg

Wolfsburgs Klaus rechnet mit mehrmonatiger Pause

11.08.2018, 20:15 Uhr | dpa

Fußball-Profi Felix Klaus vom Bundesligisten VfL Wolfsburg stellt sich aufgrund seiner Bauchmuskelverletzung auf eine mehrmonatige Pause ein. Der Neuzugang vom Konkurrenten Hannover 96 wird am Mittwoch in Berlin operiert. "Ich gebe alles, damit ich schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann - und zwar noch in diesem Jahr", sagte der 25 Jahre alte Osnabrücker am Samstag am Rande des VfL-Fanfestes in Wolfsburg. Klaus war für drei Millionen Euro aus Hannover nach Wolfsburg gewechselt und hatte sich bereits zu Beginn der Vorbereitung verletzt.