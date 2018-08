Mainz

Mainz 05 gewinnt Test in Spanien: 2:1-Erfolg bei Celta Vigo

11.08.2018, 21:40 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein letztes Testspiel vor der neuen Pflichtspiel-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Sandro Schwarz besiegte am Samstagabend beim Gastspiel den spanischen Erstligisten Celta Vigo mit 2:1 (1:1) und schaffte damit im Gegensatz zur Vorwoche gegen den AC Florenz und Athletic Bilbao einen überraschenden Erfolg. Die Tore für die 05er erzielten Daniel Brosinski (41. Minute) und Pablo De Blasis (54.). Zuvor hatte Dennis Eckert (15.) die Spanier in Führung gebracht. Schon in einer Woche sind die Mainzer im DFB-Pokal bei Zweitligist Erzgebirge Aue gefordert.