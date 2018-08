Aue

Aue empfängt Magdeburg zum ersten Duell in der zweiten Liga

12.08.2018, 00:34 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue empfängt heute Aufsteiger 1. FC Magdeburg zum ersten Duell der beiden Vereine in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach ihren jeweiligen Niederlagen zum Saisonauftakt wollen beide Teams die ersten Punkte holen. Es werde emotional, prophezeite Aues neuer Trainer Daniel Meyer.

Er ließ noch offen, ob er gegen die Magdeburger Neuzugang Pascal Testroet von Beginn an bringen wird. Der Stürmer hatte im April 2016 seinen ehemaligen Club Dynamo Dresden mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:2 gegen Magdeburg zum Aufstieg in die zweite Liga geschossen. Dass er sein Engagement in Aue mit einer Partie gegen den 1. FCM starten dürfe, sei wie ein Jackpot, betonte der 27-jährige Testroet.