Saalburg-Ebersdorf

Festival "SonneMondSterne 2018" zu Ende: Rückreiseverkehr

12.08.2018, 01:34 Uhr | dpa

Das Technofestival "SonneMondSterne 2018" geht heute zu Ende. Wegen der Fan-Rückreisewelle müssen Autofahrer rund um Saalburg mit dichtem Verkehr und Stau vor allem in Richtung A9 (Nürnberg-Berlin) rechnen. Dann treten die rund 40 000 Fans elektronischer Musik ihre Heimreise an. Wenngleich die letzten Künstler erst am Nachmittag auftreten, ist erfahrungsgemäß schon ab dem Vormittag mit dem Beginn der Rückreisewelle zu rechnen. Seit Freitagabend hatte sich das Festivalgelände am Bleilochstausee in eine riesige Tanzfläche verwandelt.