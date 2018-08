Quierschied

Saarländische AfD will Satzungsstreit beenden

12.08.2018, 08:10 Uhr | dpa

Mit der Verabschiedung einer neuen Satzung will die Saar-AfD auf einem Parteitag heute in Quierschied ihren Dauerstreit beenden. Einige von Parteichef Josef Dörr in der Vergangenheit durchgesetzte Änderungen in der Satzung waren auf heftigen internen Widerstand gestoßen. Dazu gehört beispielsweise das Delegiertenprinzip für Parteitage. Dörr-Kritiker fordern stattdessen Mitgliederversammlungen etwa zur Aufstellung von Wahllisten.

Die Einladung zum Parteitag war vorsorglich bezüglich zwei Satzungen ergangen, da offen ist, ob die im April diesen Jahres beschlossenen Änderungen gültig sind. Diese waren angefochten worden, weil Delegierte eines Kreisverbandes zu dem Parteitag nicht eingeladen wurden. Unklar war, ob deren Wahl wiederum rechtmäßig erfolgt war.