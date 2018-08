Schwerin

Pianistin Hélèn Grimaud wieder im Landgestüt Redefin

12.08.2018, 08:25 Uhr | dpa

Mit Hélèn Grimaud spielt ein weiterer "Weltstar in Redefin". Als zweite Künstlerin in dieser Saison setzt die französische Ausnahmepianistin heute (17.00 Uhr) die spektakuläre Konzertreihe der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auf dem Landgestüt südlich von Ludwigslust fort. Gemeinsam mit dem Luzerner Sinfonieorchester spielt sie in der Reithalle das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll von Johannes Brahms. Danach erklingt die im Vergleich zu seiner 9. eher selten aufgeführte 7. Sinfonie von Antonín Dvořák. Zu den "Weltstars in Redefin" kommen jeweils etwa 2000 Musikfreunde auf das idyllisch gelegene Landgestüt. Schon mittags werden die Tore zum Picknick unter alten Bäumen geöffnet. Vor dem Konzert gibt es traditionell eine Pferde-Show. Den Konzertauftakt hatten in diesem Jahr der Geiger Christian Tetzlaff und die Sächsische Staatskapelle Dresden gegeben. Den Reigen beschließt am 8. September der diesjährige Preisträger in Residence, der Pianist Kit Armstrong.