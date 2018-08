Sandhausen

HSV will ersten Sieg: Reise mit zwei Neuen nach Sandhausen

12.08.2018, 08:32 Uhr | dpa

Der Hamburger SV will am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg einfahren. Die Hamburger gastieren heute (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen. Nach dem 0:3 gegen Holstein Kiel zum Saisonstart ist das Team gefordert. Trainer Christian Titz plant personelle Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. In den vergangenen Tagen wurde der 20 Jahre alte belgische Mittelfeldspieler Orel Mangala vom VfB Stuttgart und der 26 Jahre alte Schweizer Innenverteidiger Leo Lacroix vom französischen Erstligisten AS Saint-Etienne auf Leihbasis verpflichtet.