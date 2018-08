Hamburg

Panzerknacker sprengen in Hamburg häufiger Geldautomaten

12.08.2018, 10:07 Uhr | dpa

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Hamburg ist gestiegen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres gab es in der Hansestadt neun solcher Verbrechen, wie die Hamburger Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im gesamten Vorjahr waren es sechs Panzerknacker-Fälle, 2016 gab es nur eine Tat. Auch bundesweit nahm die Zahl dieser Sprengungen im ersten Halbjahr dieses Jahres zu. Die Täter leiten den Angaben zufolge oft Gas oder ein Gasgemisch ein und bringen es zur Explosion. In Schleswig-Holstein verzeichnete die Polizei von Januar bis Ende Juli fünf Fälle, bei denen per Gaseinleitung eine Öffnung versucht wurde - aber nur einmal waren die Diebe erfolgreich.