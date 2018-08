Diepholz

Was macht eigentlich die "Quatsch-Mumie" aus Diepholz?

12.08.2018, 10:09 Uhr | dpa

Vor fünf Jahren machte sie monatelang Schlagzeilen in Deutschland und auch in Ägypten: die sogenannte Diepholzer Mumie. Die erwies sich allerdings als Fake. Statt 2000 Jahre alt, war die Mumie sehr viel neueren Datums. Das Skelett war aus Plastik, die Binden durchaus handwerklich geschickt mit Uhu zusammengeklebt. Aber der Schädel stammte von einem Menschen. Die Mumie rief damals neben Journalisten auch die Staatsanwaltschaft, Rechtsmediziner, Archäologen, Historiker und Ministerien in Ägypten auf den Plan. Eine "Quatsch-Mumie", so erklärt der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel im Rückblick das Artefakt.