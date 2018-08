Berlin

Hamburg Stealers in Baseball-Playdown-Runde weiter dominant

12.08.2018, 10:17 Uhr | dpa

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers hat in der Playdown-Runde auch seine beiden Rückspiele bei den Berlin Flamingos gewonnen. Mit dem 6:1 und 5:3 am Samstag beim Schlusslicht bauten die in der Nordgruppe auf Rang fünf liegenden Hamburger ihren Vorsprung auf die Verfolger dadurch aus.

"Ich freue mich darüber, dass wir einige gute Aktionen in der Offensive hatten und in der Defensive insgesamt sehr solide gespielt haben", sagte Stealers-Headcoach Tim Crow. Und ergänzte: "Unser Ziel bleibt es, die Playdown-Runde zu dominieren und weiter unbesiegt zu bleiben." Nächster Gegner sind an diesem Samstag die Bremen Dockers.