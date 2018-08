Rothenklempenow

Kuh Amy siegt bei "Pommernschau 2018"

12.08.2018, 10:19 Uhr | dpa

Die fünf Jahre alte Kuh Amy ist "Miss Pommern 2018". Sie setzte sich bei der "Pommernschau" am Samstag in Rothenklempenow (Kreis Vorpommern-Greifswald) gegen 51 Mitbewerber in mehreren Altersklassen durch. "Die Siegerin hat die deutsch-polnische Jury mit Stil und Ausstrahlung überzeugt", sagte Sabine Krüger vom Veranstalter Rinderallianz. Die schwarzbunte Siegerkuh der Rasse Deutsche Holstein hat bereits drei Kälber und galt als Favoritin. Sie hatte bei Deutschen Meisterschaften ihrer Rasse schon einen Titel als Jungkuh erreicht.

Amy stammt aus dem Rinderzuchtbetrieb Augustin aus Neuendorf bei Greifswald - wie die anderen Sieger in den verschiedenen Kuh-Altersklassen bei der "Pommernschau 2018".