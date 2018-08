Düsseldorf

Rot-Weiß Oberhausen: Vor Pokal-Rückkehr Tabellenführung

12.08.2018, 12:02 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußball-Bundesligist Rot-Weiß Oberhausen ist vor der Rückkehr in den DFB-Pokal in guter Verfassung. Mit dem 3:2-Erfolg gegen Alemannia Aachen gelang der Mannschaft von Trainer Mike Terranova am dritten Spieltag der Regionalliga West der dritte Sieg. Damit bleibt RWO Tabellenführer. "Das ist ein Traumstart, jetzt müssen wir bis zum Pokalspiel gut weiter arbeiten", sagte Terranova. RWO hat sich erstmals seit 2011 wieder für den DFB-Pokal qualifiziert und erwartet am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der ersten Hauptrunde den Zweitligisten SV Sandhausen.

Viktoria Köln erhielt im Aufstiegskampf indes den nächsten Dämpfer. Der Meisterschaftszweite der Vorsaison kam eine Woche nach dem Remis gegen Borussia Dortmund (2:2) auch gegen den Bonner SC nicht über ein 2:2 hinaus. Überholt wurde die Viktoria in der Tabelle somit von RW Essen. Der Traditionsclub feierte mit dem 4:1 gegen den Aufsteiger FC Kaan-Marienborn den zweiten Saisonsieg.

Der Tabellenzweite SV Rödinghausen musste sich mit einem 0:0 gegen den SC Verl begnügen und verpasste den dritten Erfolg in Serie. Der SV Lippstadt gewann 2:1 gegen den Wuppertaler SV und holte seinen ersten Sieg nach dem Aufstieg. Der TV Herkenrath trennte sich 3:3 vom 1. FC Köln II, Fortuna Düsseldorf II spielte 1:1 gegen den SV Straelen.