Zeven

Verfolgungsjagd mit Motorradfahrer

12.08.2018, 12:13 Uhr | dpa

Mit zwischenzeitlich acht Streifenwagen hat sich die Polizei in Zeven (Landkreis Rotenburg) in der Nacht zum Sonntag eine gefährliche Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer geliefert. Die Beamten waren von einer Frau alarmiert worden, die sich von ihrem Ex-Partner belästigt fühlte. Als die Polizisten den 45-jährigen Mann dann aber auf seinem Motorrad anhalten wollten, gab dieser Gas und fuhr davon. Dabei sei er im Stadtgebiet mit teilweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Außerdem fuhr er über eine rote Ampel und schaltete sein Licht am Motorrad aus. Zwischenzeitlich konnte der Gesuchte den Streifenwagen über einen Gehweg entwischen. Wenig später entdeckten die Beamten allerdings das abgestellte Motorrad und den Verdächtigen auf einem Feld.

Beim Versuch, erneut zu flüchten, stürzte der Mann zwei Mal und beschädigte dabei sein Motorrad so schwer, dass es sich nicht mehr starten ließ. Daraufhin wurde er schließlich festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.