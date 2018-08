Schwaan

Mann entdeckt Toten im Schilf der Warnow

12.08.2018, 12:13 Uhr | dpa

In Schwaan (Landkreis Rostock) hat ein Mann eine Leiche im Schilf der Warnow entdeckt. Von seinem Boot aus habe er am Samstag den leblosen Körper bemerkt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Toten handele es sich um einen älteren Mann, dessen genaue Identität sei noch nicht geklärt. Derzeit deute nichts auf eine Straftat hin, berichteten die Beamten weiter. Offensichtliche Verletzungen, die auf eine Gewalteinwirkung schließen lassen könnten, seien nicht festgestellt worden.

Der Kriminalpolizei in Rostock nahm Ermittlungen auf. Eine Obduktion soll in der kommenden Woche die Identität des Senioren und die genaue Todesursache feststellen.