Ravensburg

Müllberg in Ravensburg fängt Feuer: keine Verletzten

12.08.2018, 12:28 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb hat in Ravensburg eine große Rauchwolke freigesetzt. Abseits des Gebäudes sei am frühen Sonntagmorgen ein Müllberg in Brand geraten, teilte die Polizei in Konstanz mit. Die Rauchentwicklung sei sehr stark gewesen. Verletzte und Schäden gab es aber nicht. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Brandstiftung schließt die Polizei jedoch aus.