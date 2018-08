Leipzig

Glück im Unglück: Neunjährige bei Unfall nur leicht verletzt

12.08.2018, 13:26 Uhr | dpa

Glück im Unglück hatte am Wochenende ein neunjähriges Mädchen in Leipzig. Die Schülerin wurde bei einem Unfall nur leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Kind am Vortag auf einer viel befahrenen Straße zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Kleintransporters habe trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern können. Das Mädchen wurde gegen ein abgestelltes Fahrzeug geschleudert. "Zum Glück ist das Mädchen nur leicht verletzt worden", sagte ein Polizeisprecher.