Lahnstein

Serieneinbrecher nach monatelangen Ermittlungen in U-Haft

12.08.2018, 14:04 Uhr | dpa

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei im Raum Koblenz/Lahnstein einen mutmaßlichen Serieneinbrecher gefasst. Der 25-Jährige sitzt nach Angaben der Beamten vom Wochenende nun in Untersuchungshaft. Zum Verhängnis wurde ihm eine Überwachungskamera, die einen Wohnungseinbruch in Lahnstein am Donnerstagmittag aufzeichnete, bei dem der Mann eine Schmuckkassette gestohlen hatte.

Dank der Bilder konnte der polizeibekannte Verdächtige schnell ermittelt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden Beamte neben der Schmuckkassette auch eine hochwertige Fotokamera mit Stativ. Den Gesamtwert der Beute aus der Einbruchserie des 25-Jährigen bezifferte die Polizei auf mehrere Tausend Euro.