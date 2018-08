Essen

Polizei ermittelt wieder wegen illegaler Autorennen in Essen

12.08.2018, 14:10 Uhr | dpa

Nach waghalsigen Fahrmanövern bei mehr als 100 Stundenkilometern mitten in der Innenstadt von Essen ermittelt die Polizei erneut gegen mehrere Jugendliche wegen illegaler Autorennen. Insgesamt fünf Autos stellten die Beamten am Freitag und in der folgenden Nacht sicher. Die Fahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren mussten ihre Führerscheine abgeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bei einem ersten Vorfall verfolgte die Polizei laut eigenen Angaben am Freitagabend drei Wagen, die mit über 100 km/h unterwegs waren. Die Fahrzeuge der Beteiligten wurden sichergestellt und ihre Führerscheine eingezogen. Später in der Nacht fielen den Beamten zwei weitere Wagen mit waghalsigen Überholmanövern und viel zu hoher Geschwindigkeit auf. Auch hier wurden beide Autos sowie die Führerscheine der Fahrer eingezogen.

Erst in der zurückliegenden Woche waren bei einem vermuteten illegalen Autorennen in Essen fünf Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Im vergangenen Herbst hat der Gesetzgeber die Strafen erhöht: Seitdem drohen bis zu zehn Jahre Haft, wenn bei einem Rennen jemand schwer verletzt oder getötet wird.