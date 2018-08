Schwimmen

43-jährige Maurer schwimmt auf Platz vier über 25 Kilometer

12.08.2018, 16:12 Uhr | dpa

Angela Maurer hat bei den Europameisterschaften in Schottland nur knapp eine überraschende Medaille verpasst. Die 43-Jährige schlug im abschließenden Freiwasser-Rennen über 25 Kilometer als Vierte an. Der Sieg ging an die Italienerin Arianna Bridi, die 5:19:34 Stunden benötigte. Die Magdeburgerin Finnia Wunram gab nach rund 20 Kilometern wegen Schulterproblemen auf. Außerdem hatte ihr das 17 Grad kalte Wasser im Loch Lomond bei Stirling zugesetzt.

Favoritin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden sicherte sich am Sonntag den Silberrang, eine Zehntelsekunde hinter der Italienerin. Die 24-Jährige brachte sich selbst um mehr, als sie eine Boje an der falschen Seite passierte und deshalb zurückschwimmen musste. Selten und seltsam sei das, sagte der deutsche Bundestrainer Stefan Lurz.

Bester Deutscher im Herren-Rennen war Andreas Waschburger auf Rang neun. Beim Sieg des Ungarn Kristóf Rasovszky nach knapp 5 Stunden schlug der zweite deutsche Alexander Studzinski als Zehnter an.

Die Beckenspezialisten Sarah Köhler und Florian Wellbrock waren vorzeitig ausgestiegen. Beide hatten nach ihrem Einsatz in der Staffel, die am Samstag Silber holte, einen Start in einem Einzelrennen vorweisen müssen.