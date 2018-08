Ettringen

Motorradfahrerin verletzt sich bei Überholmanöver schwer

12.08.2018, 17:04 Uhr | dpa

Eine Motorradfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die 55-Jährige habe das Auto auf der Kreisstraße 20 zwischen Ettringen und Kottenheim in der Eifel überholen wollen, sei dabei aber in dessen Heck gekracht und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vermutlich habe sie die Geschwindigkeit des Autos falsch eingeschätzt. Wegen des Verdachts auf Knochenbrüche wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.