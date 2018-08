Berlin

Trickdiebe stehlen Wertsachen von Berliner Senioren

12.08.2018, 17:13 Uhr | dpa

Trickdiebe haben gezielt Senioren in Berlin-Charlottenburg in ihren Wohnungen bestohlen. Als Opfer wurden offenbar sehr alte und gebrechliche Menschen ausgekundschaftet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte beobachteten demnach am Samstag einen verdächtigen Wagen, der das Gebiet rund um die Uhlandstraße abfuhr. Drei Frauen in dem Auto sollen nach Senioren Ausschau gehalten haben. Das Trio verschwand anschließend in einem Hauseingang und kam wenige Minuten später wieder heraus.

Eine 80-jährige Frau sagte den Ermittlern vor Ort, dass sie gerade bestohlen worden war. Die drei Frauen hätten den sogenannten "Zetteltrick" benutzt. Dabei klingeln Trickdiebe an der Tür und fragen nach Stift und Papier. Wenn das Opfer den Flur verlässt, um das Schreibmaterial aus einem anderen Zimmer zu holen, nutzen die Diebe die Gelegenheit, um in der Wohnung Wertsachen zu stehlen.

Die Polizisten stoppten daraufhin den verdächtigen Wagen und nahmen einen 41-jährigen Mann sowie drei Frauen im Alter von 23, 36 und 49 Jahren fest. Bei einer Frau fanden die Beamten Diebesgut, das zuvor bei Senioren im Alter von 89 und 100 Jahren gestohlen worden war.