Neustadt an der Orla

Zwei Autos in Werkstatt ausgebrannt

12.08.2018, 17:30 Uhr | dpa

Bei Reparaturarbeiten ist in einer Werkstatt in Neustadt an der Orla ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Autos komplett ausbrannten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entstand dabei am Samstag ein Schaden von rund 20 000 Euro. Durch die Flammen sei auch die Decke des Gebäudes beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, die beiden Autos aber wurden völlig zerstört.