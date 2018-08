Hamburg

HSV II siegt wieder: Norderstedts erster Dreier

12.08.2018, 17:38 Uhr | dpa

Am 4. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord hat der Hamburger SV II in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Vizemeister bezwang den VfL Oldenburg am Sonntag mit 2:0 und ist nun bester Vertreter der Vereine aus dem hohen Norden. Mann des Tages war Fiete Arp: Dem 18-Jährigen gelangen beide Treffer für den HSV, sodass er nun für sämtliche Saisontore seines Clubs verantwortlich zeichnet.

Ebenfalls erfolgreich war Eintracht Norderstedt, das mit dem 3:2 gegen Aufsteiger Holstein Kiel II den ersten Saisonsieg feierte. Felix Drinkuth (2) und Sinisa Veselinovic trafen für die Norderstedter, während Felix Niebergall und Laurynas Kulikas per Foulelfmeter die Kieler Treffer erzielten.

Eine gute Frühform demonstrierte auch der VfB Lübeck, der sich beim Titelanwärter VfL Wolfsburg II ein 0:0 erkämpfte. Dagegen war der ETSV Weiche 08 Flensburg mit dem einen Punkt daheim gegen Hannover 96 II nicht zufrieden. Gökay Isitan gelang für den Meister immerhin der Ausgleich. Den schaffte der Nachwuchs des FC St. Pauli im Spiel beim VfB Oldenburg nicht mehr: Nach dem 0:2 steht das Team von Trainer Joachim Philipkowski nun auf einem Abstiegsplatz.