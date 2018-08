Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg

FC Augsburg verliert letztes Testspiel gegen Bilbao knapp

12.08.2018, 18:02 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hat bei seiner Generalprobe für die neue Pflichtspielsaison eine knappe Niederlage kassiert. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Sonntag Athletic Bilbao aus der spanischen Primera Division mit 0:1 (0:0). Unai Lopez erzielte in der 72. Minute das einzige Tor der Partie, die 15 113 Zuschauer im Rahmen des Familienfestes in der WWK Arena besuchten. Gegen Bilbao hatte der FCA 2015 das erste Europacup-Spiel seiner Historie bestritten.

Am nächsten Sonntag beginnt für das Team von Trainer Manuel Baum im DFB-Pokal beim TSV Steinbach die neue Spielzeit. Knapp eine Woche später steht für Augsburg der Liga-Start bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf an.